موجز أخبار الساعة 1.. الأربعاء.. أخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التموين أن الاربعاء القادم هوأخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأربعاء.. أخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التى بها أخطاء، ضرورة تصحيح هذه الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر ‏https:http://www.tamwin.com.eg وأن أخر موعد لتحديث البيانات وكذلك لإضافة المواليد الجديدة لإصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة، هو يوم الأربعاء المقبل 7 نوفمبر.

صور.. مدارس دمياط تتنافس على مجموعات التقوية بشعار "لا للدروس الخصوصية"

فى إطار مكافحة الدروس الخصوصية والحد منها، تفقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات مبادرة (شارك- تعلم- بالمجانية) والتى أطلقتها محافظ دمياط لتكون بمثابة استئصال لورم الدروس الخصوصية الخبيث الذي أصاب التعليم المصري.

وزير الداخلية يكلف قوات تأمين منتدى شباب العالم بـ7 مهمات

يتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع قيادات الوزارة، الترتيبات النهائيه لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم التى تنطلق مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ.

فيديو..أسقف عام المنيا:البابا تواضروس يرسل التعازى من الدقيقة الأولى للحادث

قال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصل خصيصا بقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شخصيا ونقل له التعازى، لافتا إلى أن البابا من الدقيقة الأولى للحادث حتى الآن يرسل الكثير من التعازى والتأثر بما حدث.

أمريكا تدين الهجوم على قافلة المنيا وتشيد بإجراءت مصر فى مكافحة الإرهاب

أدانت الولايات المتحدة الهجوم على حافلة فى محافظة المنيا الذى جرى يوم أمس الجمعة وخلف 7 شهداء وعددا من الجرحى، حسبما نشرت وسائل إعلام روسية.

أقباط الصعيد: "دم أولادنا مش أغلى من دم اللى بيدافعوا عنا فى سيناء"

لا يفرق الإرهاب الأسود بين المصريين ففى الوقت الذى يدافع فيه جنودنا البواسل عن سيناء ويستشهد منهم العشرات، فى المقابل يواجه أشقاؤنا فى الوطن الأقباط نفس الاستهداف من هذه الجماعات التى ليس لها دين ولا وطن والتى تحاول شق الصف الوطنى.

أسبانيا تدين حادث المنيا الإرهابى وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

أدانت الحكومة الأسبانية بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة في مصر ضد حافلة كانت تقل أقباطا فى طريقهم لزيارة دينية لأحد الأديرة بالمنيا والذى أدى إلى نتيجة مأساوية بقتل 7 أقباط على الأقل بالإضافة إلى عدد من المصابين .

بعد عامين على "التعويم".. 25.46 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى لمصر

يمر اليوم السبت، عامين على أهم قرار اقتصادى اتخذته مصر فى تاريخها الحديث، وهو تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى "تعويم الجنيه"، والذى تم يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، وارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية سبتمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل أرصدة تقدر بـ44.46 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.