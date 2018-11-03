مميش لـ"اليوم السابع": 16 مليون م2 بشرق بورسعيد جاهزة بالمرافق خلال 12 عاما

كتبت- هبة حسام

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 16 مليون متر مربع من إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والبالغة 66 كيلو متر مربع "66 مليون متر مربع"، ستكون جاهزة بالمرافق كاملة خلال 12 عام.

وكانت الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، سلمت أمس مساحة 4 مليون متر مربع من إجمالى المساحة المقرر ترفيقها خلال 12 عام "16 مليون م 2"، حيث تعد المساحات التى تم تسليمها أمس هى المرحلة الأولى من مراحل تسليم الـ16 مليون متر مربع.

وأوضح الفريق فى تصريحاته، أن الـ 16 مليون متر مربع سيتم تسليمها لشركة بورسعيد للتنمية "المطور الصناعى" بالمنطقة الصناعية لشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن التسليم سيتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى بمساحة 4 مليون م2 والتى تم تسليمها أمس، ومن المقرر تنميتها وتطويرها بتوصيل المرافق لها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتابع قائلاً: "أما المرحلة الثانية فتبلغ 7 مليون متر مربع، فيما تبلغ المساحات بالمرحلة الثالثة والأخيرة 5 مليون متر مربع"، مؤكداً أن تسليم تلك المراحل سيتم تباعاً على مدار السنوات المقبلة، على أن تكون المساحة الإجمالية البالغة 16 مليون متر مربع المسئولة شركة بورسعيد للتنمية عن ترفيقها جاهزة بالمرافق كاملة بعد 12 عام.

تقع منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الشمالية لمحور قناة السويس، وتشمل "شرق بورسعيد" منطقة صناعية على مساحة إجمالية 66 كيلو متر مربع، ومنطقة لوجيستية على مساحة 32.8 كيلو متر مربع، ومنطقة الميناء "ميناء شرق بورسعيد" على مساحة 6.8 كم2، فيما تبلغ إجمالى مساحة شرق بورسعيد "ككل" 145.50 كيلو متر مربع.

أما المنطقة الشمالية لمحور قناة السويس الواقع بها منطقة شرق بورسعيد، فتبلغ مساحتها الكلية 230 كيلو متر مربع، وهو ما يمثل 55% من المساحة الإجمالية لمحور القناة.