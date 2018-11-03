مقتل جندى أمريكى فى هجوم على قوات الناتو بأفغانستان

كابول (أ ف ب)

قُتل جندى أمريكى وأصيب آخر فى كابول السّبت، فى "ما يبدو أنّه هجوم من الداخل"، فى أحدث هجوم من نوعه يستهدف القوات الدوليّة فى أفغانستان، بحسب ما أعلن حلف شمال الأطلسى.

وقالت بعثة الحلف الأطلسى فى بيان إنّ "التقارير الأوليّة تشير إلى أنّ المهاجم عنصر فى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية".

وأضافت أنّ المهاجم قُتل بأيدى "عسكريين أفغان آخرين".

وأوضحت البعثة فى بيانها أنّ الجندى الجريح نقل جوّاً إلى قاعدة باغرام العسكرية الجويّة فى شمال العاصمة حيث ما زال يتلقّى العلاج و"حاله مستقرّة".

ولفت البيان إلى أنّه تم فتح تحقيق لجلاء ملابسات ما حصل، ولم تعلن البعثة فى الحال عن اسم الجندى القتيل.