video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل جندى أمريكى فى هجوم على قوات الناتو بأفغانستان

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:04 م
مقتل جندى أمريكى فى هجوم على قوات الناتو بأفغانستان قوات الجيش الأمريكى
كابول (أ ف ب)
إضافة تعليق

قُتل جندى أمريكى وأصيب آخر فى كابول السّبت، فى "ما يبدو أنّه هجوم من الداخل"، فى أحدث هجوم من نوعه يستهدف القوات الدوليّة فى أفغانستان، بحسب ما أعلن حلف شمال الأطلسى.

وقالت بعثة الحلف الأطلسى فى بيان إنّ "التقارير الأوليّة تشير إلى أنّ المهاجم عنصر فى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية".

وأضافت أنّ المهاجم قُتل بأيدى "عسكريين أفغان آخرين".

وأوضحت البعثة فى بيانها أنّ الجندى الجريح نقل جوّاً إلى قاعدة باغرام العسكرية الجويّة فى شمال العاصمة حيث ما زال يتلقّى العلاج و"حاله مستقرّة".

ولفت البيان إلى أنّه تم فتح تحقيق لجلاء ملابسات ما حصل، ولم تعلن البعثة فى الحال عن اسم الجندى القتيل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: نؤيد جعل معاهدة "التخلص من الصواريخ" متعددة الأطراف وضم الصين والناتو إليها

تحليق قاذفتين روسيتين يثير قلق الناتو

محادثات نادرة بين الناتو وروسيا عن التدريبات العسكرية ومعاهدة صاروخية

امريكا

الناتو

افغانستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة