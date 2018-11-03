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مقتل إرهابى فى كمين نصبه الجيش الجزائرى بولاية سكيكدة

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:00 م
مقتل إرهابى فى كمين نصبه الجيش الجزائرى بولاية سكيكدة الجيش الجزائرى
الجزائر (أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش الجزائرى، اليوم السبت، من تصفية إرهابى خطير بولاية سكيكدة شمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم السبت، "إنه فى إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر نصب كمين بمنطقة كركرة بلدية القل، ولاية سكيكدة، قضت دورية للجيش الوطنى الشعبى اليوم على إرهابى خطير".

وأوضح البيان أن الإرهابى اسمه ساحلى على وكنيته "أبو البراء"، وكان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2010، مشيرا إلى أنه تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتى ذخيرة وهاتفين محمولين وكمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية، التى نفذتها وحدات الجيش الجزائري، تؤكد من جديد عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من البلاد.

 


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