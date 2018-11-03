مصرى يعيش فى أستراليا: بعدى عن وطنى لم يمنعنى من تأسيس موقع لأخباره

كتب أيمن رمضان

قال محمد خيرت ، مؤسس موقع شوارع مصرية، إن عيشه فى استراليا لم يمنعه من متابعة شئون بلاده وإنشاء موقع خاصة لأخبارها، من أجل التعامل مع القضايا الاجتماعية، وإلقاء الضوء على الأحداث، لافتاً إلى أن مؤسسة "فوربس" اختارته ضمن أفضل 30 شخصية فى مجال الإعلام .

وشدد "خيرت"، خلال كلمته بفعاليات منتدى شباب العالم، على ضرورة المشاركة المجتمعية من قبل الجميع من أجل معالجة المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع، مشيراً إلى أن أهمية مواقع التواصل الاجتماعى فى التواصل والتعاطى مع الآخر.