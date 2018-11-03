مشاجرة بين 10 أشخاص بسبب ركن سيارة أمام محل بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 10 أشخاص بأبو النمرس، مما أسفر عن إصابة شخصين، بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام محل أحد المتشاجرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين 10 أشخاص بدائرة المركز، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن أحد طرفى المشاجرة توقف بسيارة محملة بالفاكهة أمام محلات ملك الطرف الآخر، مما أدى إلى نشوب المشاجرة، وتراشق الطرفان بالحجارة، نتج عنها إصابة شخصين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.