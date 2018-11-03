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مسلح يقتل امرأتين فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:19 م
مسلح يقتل امرأتين فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية الشرطة الأمريكية
(رويترز)
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قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، إن امرأتين قُتلتا عندما فتح مسلح النار على صف لممارسة رياضة اليوجا بولاية فلوريدا قبل أن يتصدى الموجودون للهجوم الذى انتهى بانتحار المهاجم.

وقالت إدارة شرطة مدينة تالاهاسى عاصمة الولاية إن الضحيتين، وهما نانسى فان فيسم (61 عاما) وماورا بينكلى (21 عاما)، قتلتا بالرصاص بعد ظهر أمس الجمعة عندما فتح سكوت بيرل (40 عاما) النار داخل صالة (هوت يوجا) التى تقع داخل مركز تسوق فاخر بالمدينة.

وأضافت الشرطة أن 4 أشخاص أصيبوا فى الحادث منهم رجل ضربه المهاجم بالمسدس، وقال مايكل ديليو قائد الشرطة للصحفيين "هناك مؤشرات على أن عدة أشخاص تصدوا للهجوم بل وحاولوا إنقاذ الآخرين".

وذكرت الشرطة أن اثنين من المصابين حالتهما مستقرة بينما غادر مصاب ثالث المستشفى، وأضافت أن جثة المهاجم بها جرح نتج فيما يبدو عن إطلاقه النار على نفسه.

وقال ديليو إن المسلح تحرك على ما يبدو بشكل فردى ولا مؤشرات أن سكان تالاهاسى مهددون فى الوقت الراهن، وأضاف أن الشرطة تتحرى وجود أى صلات بين المهاجم والضحايا.


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