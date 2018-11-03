مسئول بالأمم المتحدة: تحرك المهاجرين نحو أمريكا "أمر طبيعى"

جنيف (رويترز)

قال مسئول بالأمم المتحدة، الجمعة، إن توجه المهاجرين نحو الولايات المتحدة عبر المكسيك "أمر طبيعى" وإنه لا يتعين على واشنطن تعزيز أمن حدودها لمواجهتهم.

ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحرك المجموعة بأنه "غزو" قبل أيام من إجراء انتخابات تجديد نصفى للكونجرس وأمر بنشر قوات إضافية على الحدود وقال إن أى رشق من المهاجرين للقوات بالحجارة سيؤدى لاعتقالهم لفترة طويلة بعد أن كان قد أشار فى السابق إلى أنه قد يؤدى لإطلاق النار عليهم.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فى إفادة فى جنيف إن العديد من المجموعات المماثلة تحركت للعديد من السنوات وإن المجموعة لا تزال على بعد مئات الأميال من الولايات المتحدة.

وأضاف "لذلك (استخدام) كلمات مثل ’غزو’ ومثل ذلك يفترض أن الأمر يشكل ظاهرة جديدة تتسم بأنها طارئة ولا أعتقد أن أى شخص فى المنظمة يتفق مع هذا الرأي... هذا أمر طبيعي".

وأشار إلى أن نشر قوات من الجيش على الحدود لا يردع من يريدون عبور الحدود لكنه يزيد من مكاسب مهربى البشر ويؤدى لسقوط قتلى فى صفوف المهاجرين.