"مراجيح ألمانيا".. تعرف على مهرجان "كرانجر كيرميس فى هرنة" (صور)

كتب محمد عبد العظيم

بمشاركة تتخطى الـ 4 ملايين ينطلق فى ولاية نوردراين- فيستفالن الألمانية كل عام، مهرجان "كرانجر كيرميس فى هرنة" والذى يعد من أشهر وأكبر المهرجات الشعبية فى ألمانيا.

ومهرجان "كرانجر كيرميس فى هرنة" غير معروف كثيرا خارج مناطق ولاية نوردراين- فيستفالن الألمانية، إلا أنه يجتذب رغم ذلك سنويا حوالى أربعة ملايين مشارك للاستماع بالفعاليات والأنشطة المختلفة التى ينظمها المهرجان.

ويقام مهرجان "كرانجر كيرميس فى هرنة" فى مناطق حوض الرور، يستمر لمدة أسبوعين، ويضم 55 لعبة ركوب حركية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التى يحرص المشاركون على الاستمتاع بها طوال فترة المهرجان الألمانى، وبدأ المهرجان في الأساس في القرن الخامس عشر ليكون سوقًا للخيول، وسرعان ما تطور إلى فعالية ترفيهية، يرحب المهرجان ذو الألوان الزاهية بحوالي 4 ملايين زائر على مدى 10 أيام تبدأ من أول جمعة في أغسطس.







