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مديرية أمن الجيزة تنجح فى الصلح بين عائلتين بجلسة عرفية بمنشأة القناطر

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:29 م
مديرية أمن الجيزة تنجح فى الصلح بين عائلتين بجلسة عرفية بمنشأة القناطر جلسة عرفية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت مديرية أمن الجيزة فى عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتين، بسبب الخلاف الحادث بينهما للتنافس على خفرات الأراضي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وتبادلهم إطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما أسفر عن مقتل "خالد.ع" صاحب شركة مقاولات إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وثلاثة آخرين من أقاربه.

وحضر الجلسة قيادات من مديرية أمن الجيزة، وأعضاء مجلس النواب بدائرتى منشأة القناطر وبولاق الدكرور، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة، ورجال الأزهر الشريف.

كما حضر الجلسة ما يقرب من 3500 شخص من العائلتين ورؤوس القبائل المختلفة، تعهد أطراف العائلات بعدم تعرض أياً منهم للآخر، وقبلت عائلة المتوفي العزاء وسط استجابة وترحيب الحاضرين.

وأشرف على تأمين الجلسة الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وانصرف الحضور في هدوء وأثنوا على الدور الأمني البارز والجهود المبذولة من جهاز الشرطة في إنهاء تلك الخصومة.

 

 

 


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