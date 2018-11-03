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محافظ سوهاج: استلمنا 15 معدة مفارم جديدة من وزارة البيئة لفرم المخلفات الزراعية

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:18 م
محافظ سوهاج: استلمنا 15 معدة مفارم جديدة من وزارة البيئة لفرم المخلفات الزراعية المفارم الجديدة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إن المحافظة تسلمت 15 معدة مفارم جديدة دعما من وزارة البيئة لفرم المخلفات الزراعية "سفير القصب والذرة وغيرها" والتخلص منها للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف بالمراكز والقري، وتحقيق عائد إقتصادي للمزارعين من هذه المخلفات.
 
وكلف المحافظ اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة لإعداد لجنة مختصة واستلام الماكينات المهداة من وزارة البيئة، وقام  السكرتير العام المساعد باستلام المفارم من الهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة. 
 
وأعرب المحافظ عن تقديره لدعم وزارة البيئة للمحافظة في التخلص من المخلفات الزراعية والقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف، وحماية البيئة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
 
ومن جانبه أوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد أن المفارم الجديدة تقوم بفرم 2 طن/ الساعة وسيتم توزيعها على جميع مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز للبدء في عمليات فرم المخلفات الزراعية التي يتم تجميعها في أماكن محددة مسبقا بكل مركز بعيدا عن الكتلة السكنية بالتنسيق مع إدارات البيئة والزراعة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف من خلال منع الحرق المكشوف، وتحويل هذه المخلفات من خلال المفارم الجديدة إلى سماد عضوي وأعلاف عضوية يستفيد منها المزارعون من الناحية الاقتصادية.
 
 
 
 
 
 
 
 

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