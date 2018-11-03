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محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الابتدائى لمدة 15 يوماً

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:54 م
محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الابتدائى لمدة 15 يوماً الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الابتدائى لمدة خمسة عشر يوماً اخرى أى من مواليد2012/10/17 حتى مواليد 2012/10/31، وذلك ببعض مدارس المرحلة الابتدائية الشاغرة بالإدارات التعليمية العشر بنطاق المحافظة تحقيقا لرغبة أولياء الأمور بالنزول بسن القبول لإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامى.

 

وأوضحت المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تلقى الملفات عن طريق الإدارات التعليمية حتى يتم التنسيق على المدارس التابعة لها والمتاح بها الاماكن الشاغرة بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول.

 


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