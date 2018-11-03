محافظ جنوب سيناء يتابع إنهاء أعمال الجداريات ويشيد بما تم إنجازه

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى إطار متابعة الأعمال الخاصة لاستعداد المدينة لمنتدى شباب العالم إنهاء أعمال الجداريات والأعمال الفنية بحديقة الصداقة الدولية وشارع قصر الثقافة وشارع السلام، بشرم الشيخ، تمهيدا لافتتاح تطوير شارع السلام وشارع قصر الثقافة بحضور وزيرى التنمية المحلية والثقافة، مساء غد الأحد.

وأشاد فودة بالفنانين الذين أتموا تلك الأعمال وعلى رأسهم الدكتور أحمد شيخة، والدكتور إبراهيم غزالة القامات فى مجال الفن التشكيلى، كما قدم الشكر للجهاز التنفيذى والمعاونين فى إنجاز تلك الأعمال.