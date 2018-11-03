video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة بأشمون

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:42 م
محافظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة بأشمون اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، حركة محليات محدودة بمركز ومدينة أشمون، وشملت ترقية ونقل عدد من رؤساء الوحدات بالمركز، حيث شمل القرار رقم 723 لسنة 2018 ترقية رانيا محمد سامح درويش رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد إلى سكرتير عام مركز ومدينة أشمون، وندب سعد أحمد رجب محمود فرج سكرتير الوحدة المحلية بطليا رئيسا للوحدة المحلية بشطانوف، فيما شمل القرار ندب محمد حسين فرج وهدان سكرتير الوحدة المحلية بالبرانية، رئيسا للوحدة المحلية بسبك الأحد .

 

كما شمل القرار إلغاء ندب عبد المنعم على إبراهيم من العمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وعودة علاء الدين السيد أبو حشيش رئيس الوحدة المحلية بشطانوف إلى جهة عملة الأصلية بأشمون، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية لوالد الطالب المقتول: علينا أن نزرع الحب فى أبنائنا

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اشمون

محافظ المنوفية

سكرتير اشمون




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة