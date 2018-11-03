محافظ المنوفية يصدر حركة محليات محدودة بأشمون

المنوفية – محمود شاكر

أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، حركة محليات محدودة بمركز ومدينة أشمون، وشملت ترقية ونقل عدد من رؤساء الوحدات بالمركز، حيث شمل القرار رقم 723 لسنة 2018 ترقية رانيا محمد سامح درويش رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد إلى سكرتير عام مركز ومدينة أشمون، وندب سعد أحمد رجب محمود فرج سكرتير الوحدة المحلية بطليا رئيسا للوحدة المحلية بشطانوف، فيما شمل القرار ندب محمد حسين فرج وهدان سكرتير الوحدة المحلية بالبرانية، رئيسا للوحدة المحلية بسبك الأحد .

كما شمل القرار إلغاء ندب عبد المنعم على إبراهيم من العمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وعودة علاء الدين السيد أبو حشيش رئيس الوحدة المحلية بشطانوف إلى جهة عملة الأصلية بأشمون، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم .