محافظ الدقهلية من مصنع زجاج: ما رأيته ينافس المنتجات العالمية

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أثناء زيارته لمصنع زجاج بقرية جراح أن المنتجات التى رآها يمكنها المنافسة عالميا، معبرا عن سعادته بما رآه بمصانع للزجاج والكرتون.

واضاف شاروبيم خلال زيارته لمصانع الزجاج بقرية جراح أن تلك المصانع توفر فرص عمل وتساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة.

وشدد شاروبيم على أصحاب المصانع بضرورة العمل للوصول للعالمية، كما شدد على توفير وسائل مواصلات لنقل العاملين بها وتوفير سبل الراحة لهم لتمكينهم من أداء العمل بشكل مناسب.

فيما أشار الأهالي، إلى أن زيارة المحافظ لقرية جراح بمدينة أجا دليل واضح على اهتمامه بحل مشكلات القرى والمراكز والتعرف عليها على الطبيعة وليس من خلال التقارير فقط ، مؤكدين على تقديرهم وشكرهم للمحافظ.

رافق المحافظ خلال زيارته فوزي فتى وأحمد حسين عضوا مجلس النواب ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا.