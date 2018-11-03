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محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح بأجا

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:52 م
محافظ الدقهلية: تخصيص قطعة أرض لإقامة ملعب بقرية جراح بأجا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بزيارة مركز شباب قرية جراح التابعة لمركز أجا يرافقه فوزي فتى وأحمد حسين عضوا مجلس النواب ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا.
 
وتفقد شاروبيم مركز الشباب ووعد أهالى القرية باستصدار تخصيص لقطعة الأرض المجاورة للمقابر ليقام عليها الملعب. 
 
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وفى مقدمتهم الشباب، فهم المستقبل وقادة الوطن إلى ما نتمناه. 
 
وأضاف شاروبيم أن الحكومة تعمل على نشر مراكز الشباب المتطورة في كل القرى المصرية مما يساهم في ملء الفراغ والبعد عن الانحراف ويحقق للشباب الاستفادة رياضيا وثقافيا واجتماعيا.
 
 
 
 
 

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