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مجلس الأمن الدولى يستعد لرفع العقوبات عن إريتريا

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:23 م
مجلس الأمن الدولى يستعد لرفع العقوبات عن إريتريا رئيس اريتريا ورئيس وزراء اثيوبيا
أ ش أ
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أفاد دبلوماسيون، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولى يستعد لرفع العقوبات عن إريتريا، بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المطالب بتمديد الإجراءات.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن بريطانيا تقدمت بمشروع قرار إلى المجلس يدعو إلى رفع الحظر على الأسلحة وجميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول والعقوبات محددة الأهداف على إريتريا، وسيصوت المجلس على القرار المقترح في 14نوفمبر، وتوقع دبلوماسيون أن يتم تبنيه بعد تغير الموقف الأمريكي.

يذكر أن إريتريا وإثيوبيا وقعتا اتفاق سلام في يوليو الماضي، وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين، وأدى إلى تحسن العلاقات مع جيبوتي والصومال، ما ساهم بدوره بتحقيق الاستقرار فى القرن الإفريقى.


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