لجنه من البيئة لسحب عينات من مصرف كتنشر بالغربية لقياس نسبة التلوث

الغربية - مصطفى عادل

سحبت لجنه من معمل القياسات البيئيه بفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، عينات من مصرف الغربيه الرئيسي كتشنر بنطاق محافظتي الغربيه وكفر الشيخ، وذلك في إطار جهود وخطط وزارة البيئة لمتابعة الحالة البيئية لكافة المجارى المائية.

وسحبت اللجنة 4 عينات من المياه لمتابعة لحاله المصرف ر مراقبه الصرف على المصرف من المنشآت الصناعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لما للمصرف من أهمية فى الصب النهائي له بالبحر المتوسط، وتأثيرة على التنوع البيولوجي بالبيئة البحرية بالبحر المتوسط.