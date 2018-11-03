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فيديو وصور.. وزيرة التضامن: حادث المنيا سيزيدنا إصرارا و تماسكا

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:08 ص
فيديو وصور.. وزيرة التضامن: حادث المنيا سيزيدنا إصرارا و تماسكا وزيرة التضامن
كتب أحمد عبد الهادى - تصوير محمود فخرى
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قالت الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، تعقيبا على حادث المنيا الإرهابى من داخل مستشفى الشيخ زايد، أن الحادث ناتج عن جماعة إرهابية مجرمة و سوف نقضى على جميع أطراف الإرهاب و سوف نجتزه من جذروه وتزيدنا إصرار و تماسك لدحر الإرهاب.
 
 
و أضافت وزيرة التضامن الإجتماعى، أننا نعزى جميع أسر الشهداء و يتم التواجد مع أهالى المصابين لتقديم كافة الدعم لهم لمساعدتهم و تم أعداد أماكن للأسر لحين الاطمئنان على المصابين، وسيتم عمل أبحاث اجتماعية لمساعدتهم لاستخراج أوراقهم، لافتة الى أن مجلس الوزارء هو من سيقرر صرف تعويضات أم لا.
 
كان مصدر أمنى أكد أن اتوبيس يقل عددًا من الأقباط تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموائيل فى المنيا، موضحًا أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.
 
وأضاف المصدر الأمنى بأن الطريق الرئيسى للدير مغلق طبقا للتعليمات الأمنية نظرا لخطورة موقعه فى الظهير الصحراوى وانقطاع شبكة الاتصالات فى محيطه، حيث استخدم الضحايا دروب فرعية للوصول إلى الدير وأنه يتم ملاحقة منفذى الهجوم.
 
 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (1)

 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (2)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (3)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (4)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (4)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (5)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (5)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (6)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (6)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (7)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (7)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (8)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (8)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (9)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (9)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (10)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (10)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (11)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (11)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (12)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (12)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (13)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (14)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (15)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (16)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (17)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (18)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (19)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (20)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (21)
 
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (22)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (22)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (23)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (23)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (24)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (24)

 

وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (25)
وزيرتا التضامن والصحة تزوران مصابى حادث المنيا بمستشفى الشيخ زايد (25)

 


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