فيديو.. حفيد نيلسون مانديلا: منتدى شباب العالم حدث ضخم يواجه العنف وينشر الحب

كتب أيمن رمضان

قال زون دوا حفيد نيلسون مانديلا، إن منتدى شباب العالم المنعقد بمصر، يعد حدثا ضخما يجمع آلاف الشباب من مختلف بلدان العالم لمناقشة سبل جعل العالم الذى نعيش فيه مكان أفضل، ونواجه التطرف والأصولية التى تولدان التطرف والصراع والعنف، وتابع:"أجمل شئ هو الانفتاح ونحن مرتبطون فيما بيننا كبشر".

وأضاف حفيد نيلسون مانديلا، خلال كلمته فى فعاليات منتدى شباب العالم، أنه سعيد وفخور بمشاركته فى أعمال المنتدى وبخاصة النار المتوهجة التى تشع من جميع المشاركين وتصميمهم على ضرورة نشر التعايش السلمى والحب ونبذ العنف والتطرف.

يذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".