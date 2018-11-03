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فيديو.. الرئيس السيسى يطالب العالم بإدانة جرائم داعش والتنظيمات الإرهابية

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:08 م
فيديو.. الرئيس السيسى يطالب العالم بإدانة جرائم داعش والتنظيمات الإرهابية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجميع المشاركين فى المنتدى الثانى لشباب العالم، فى مستهل كلمته، موجهاً رسالة خاصة للفتاة الأيزيدية نادية مراد، مفادها أن مصر ترفض التمييز والعنصرية، وتابع: "هنطالب العالم بالاعتراف بالجريمة اللى عملها داعش وكل التنظيمات المتطرفة فى العالم، بقولك يا نادية هنخلى أول مطالبة من مصر، وهنكون أحنا فى مصر أول من يرفض التطرف والتمييز والعنصرية كما رفضناه سابقاً.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمنتدى الثانى لشباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن المصريين تحركوا سابقاَ بـ 30 مصريا ومصرية شاب وشابة وقالوا "لا للتمييز الدينى".

وسط ابتهاج وفرح شديدين عم المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018، رفع بعض الشباب لافتة كتب عليها "مصر فوق الجميع"، وأخرى "مصر أم الدنيا"، تعبيراً عن حبهم العميق للدولة المصرية.

ورفع المشاركون فى المنتدى صور الرئيس عبد الفتاح السيسى والأعلام المصرية فرحاً بانطلاق أعمال المنتدى، وسط ابتهاج شديد من قبل الشباب المشاركين من مختلف دول العالم.

يذكر أن اعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

 


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