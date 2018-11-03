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فيديو..أسقف عام المنيا:البابا تواضروس يرسل التعازى من الدقيقة الأولى للحادث

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:42 م
فيديو..أسقف عام المنيا:البابا تواضروس يرسل التعازى من الدقيقة الأولى للحادث صلاة الجنازة
كتب محمد شرقاوى
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قال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصل خصيصا بقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شخصيا ونقل له التعازى، لافتا إلى أن  البابا من الدقيقة الأولى للحادث حتى الآن يرسل الكثير من التعازى والتأثر بما حدث.
 
جاء ذلك خلال صلوات الجنازة على جثامين شهداء الحادث الإرهابي الذى وقع أمس بالقرب من دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمركز مغاغة، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا وأسر الشهداء وجمع كبير من الأهالى بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بمحافظة المنيا.
 
 وقدم أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الشكر لمحافظ المنيا ، وسكرتير المحافظة، وأعضاء مجلس النواب المنيا، ومسئولى الأمن والقيادات الشرطية لحرصهم وتواصلهم الدائم لتقديم العزاء.
 
وشارك في صلوات الجنازة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وعدد كبير من الكهنة.
وكانت الكنيسة الإنجيلية في قرية عزبة رويدا بمحافظة المنيا قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم تشييع جثمان الشهيد أسعد فاروق لبيب والذى توفي في الحادث الإرهابي بالقرب من دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمركز مغاغة، بحضور محافظ المنيا اللواء قاسم حسين والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والدينية بالمحافظة.
 

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