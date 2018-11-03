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فصل الكهرباء من 7 لـ9 صباح اليوم عن عدة مناطق بالمحلة بسبب أعمال الربط

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:30 ص
فصل الكهرباء من 7 لـ9 صباح اليوم عن عدة مناطق بالمحلة بسبب أعمال الربط انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن المهندس أشرف الحسينى رئيس  قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائي من المحول رقم 4 بمحطة محولات أبوعلى بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة صباح اليوم نفسه، وذلك لتركيب خلية ربط جديدة للمغذيات.
 
وأوضح "الحسينى"، أن المناطق التى سيتم قطع الكهرباء عنها هى منطقة البرج وطريق الزراعة، وخلف مقابر سيدى خلف، وشارع المستشار، وامتداد مكتب العمل، وطريق ديرب شارع المصرف، ومجمع المحاكم، ومنطقة الزهراء، ومنطقة الزيوت، وشارع المضرب بالكامل، والنصر والزيوت، وبعض مناطق الريف وتشمل، قرية بطينة وتوابعها، وقرية القيصرية وتوابعها.
 
وطالب " الحسينى" سكان تلك المناطق والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.
 
 

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