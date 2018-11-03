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غلق 39 منشأة طبية بكفر الشيخ ومجازاة 32 طبيباً وصيدلياً بمستشفى سيدى سالم

السبت، 03 نوفمبر 2018 08:51 م
غلق 39 منشأة طبية بكفر الشيخ ومجازاة 32 طبيباً وصيدلياً بمستشفى سيدى سالم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طة، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ _محمد سليمان
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طة، محافظ كفر الشيخ، غلق 39 منشأة طبية، غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية بناءً عن تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمراكز" سيدى سالم مطوبس، الرياض، قلين، فوه".

كما صدق المهندس راضى أمين، سكرتير عام المحافظة، على قرار الشئون القانونية رقم 1246 لسنة 2018 بمجازاة 20 من الأطباء والصيادلة بمستشفى سيدى سالم المركزى، بخصم يومين من راتبهم مع إحتساب 5 سبتمبر 2018 بلا أجر، ومجازاة 9 من الاطباء والصيادلة بخصم ثلاثة أيام من راتبهم مع احتساب 5 سبتمبر 2018 بلا أجر، ومجازاة 3 أطباء وصيادلة بخصم يوم من راتبهم مع إحتساب 5 سبتمبر 2018 بلا أجر، وذلك بناءً على تقرير الشئون القانونية بالديوان العام، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بتكثيف الرقابة والمتابعة، وتحقيق الانضباط الإدارى وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وسد العجز طبقاً للاحتياجات، وتفعيل منظومة التوقيع بالبصمة بمستشفى سيدى سالم المركزى، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية طبقاً لأحكام القانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحة التنفيذية.

 


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