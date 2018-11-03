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و50 ألف للمصابين..

غادة والى: 100 ألف جنيه للمتوفين بحادث المنيا ومعاملتهم معاملة الشهداء

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:47 م
غادة والى: 100 ألف جنيه للمتوفين بحادث المنيا ومعاملتهم معاملة الشهداء غادة وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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قررت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي بناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المنيا الإرهابي بقيمة 100 ألف جنيه لأسر المتوفين ومعاملتهم معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائى 1500 جنيه لأسر المتوفين، وكذلك المصابين بعجز كلى يقرره القومسيون الطبي كما تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين بإصابات تستدعى العلاج أكثر من 72 ساعة و2000 جنيه لمن أصيب إصابة طفيفة.
 
كما وجهت وزيرة التضامن فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى بالتواجد إلى جوار أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة أنواع الدعم النفسى والطبى والمادى لهم ووجهت العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا بسرعة انهاء الأبحاث الاجتماعية الخاصة بأسر المتوفين والمصابين لإنهاء إجراءات صرف التعويضات .
 
يشار إلى أن وزارة التضامن ممثلة فى عدد من قيادتها قد حضروا قداس الجنازة وقدموا التعازى لأسر المتوفين نيابة عن وزيرة التضامن غادة والى التى  قطعت مشاركتها فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وقامت بزيارة المصابين والتقت بأسرهم أثناء تواجدهم بمستشفى الشيخ زايد التخصصى.
 
 
 
 

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