طب أسنان الأزهر بأسيوط تتحدى الفكر المتطرف باحتضان أول جدارية ثلاثية الأبعاد

أسيوط – ضحا صالح

تبنت كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط محاربة الفكر المتطرف برسم أول جداريات مرسومة على حوائط الكلية لأول مرة فى تاريخ الجامعة، بالرسم ثلاثى الأبعاد ودعمت الكلية الطالب الذى تبنى عمل اللوحات الجدارية، فى تجربة هى الأولى من نوعها بالجامعة على مدار السنوات السابقة، وعلى الرغم أن الجداريات تعبر عن طبيب الأسنان إلا أنها كانت رسالة واضحة لانفتاح الكلية الثقافى والتحرر من قيود المعتقدات السائدة، وبدء تغيير الفكر السائد عنها.

قال الطالب محمد رضا شبكة، وشهرته "محمد شبكة"، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان الأزهر بأسيوط وصاحب الرسم ثلاثى الأبعاد على أول جدارية بجامعة الأزهر، إن موهبته بدأت فى المرحلة الإعدادية وبدأ العمل على تطوير نفسه عن طريق الإنترنت ولم يأخذ كورسات أو تدريبات فى الرسم، وبدأ وأصدقاؤه فى تكوين فريق تحت مسمى تركواز وعملوا من خلاله "معرض خان الفنون " وكان ذلك فى المرحلة السابقة لدراسة الطب.

وأضاف شبكة، أنه قرر أن يتجه إلى الرسم ثانية وبعدها جاءته فكرة عمل الجداريات على حوائط كلية الطب بجامعة الأزهر فى مبادرة تم تقديمها للكلية هى الأولى من نوعها بالجامعة، موضحًا أنه تقدم بالفعل للدكتور خالد صديق عميد الكلية، والدكتور محمود عمار وكيل الكلية وبالفعل وافقوا فى بداية الأمر ثم أنهو الإجراءات الرسمية لعمل تلك الخطوة.

ومن جهته قال الدكتور محمود عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية تسعى لمواجهة وتغيير الفكر السائد عن جامعة الأزهر، موضحًا أن فكرة الجداريات بدأت حينما تقدم الطالب محمد بالفرقة الثانية بكلية الطب بعمل رسومات جدارية على حوائط الكلية، فى طلب يعد الأول من نوعه وبالفعل تم دراسة الأمر من قبل الدكتور خالد عميد الكلية، وتمت الموافقة على طلب الطالب محمد وتم إبلاغه بالدعم الكامل للفكرة".