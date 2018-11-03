video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 7 متهمين بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

السبت، 03 نوفمبر 2018 04:55 ص
ضبط 7 متهمين بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار والقبض على 7 متهمين من بينهم 3 مصابين، كما نتج عن المشاجرة نشوب حريق بعشة وكمية من البوص، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

 

كان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جهينة، ووجود حريق ومصابين وتم ضبط المتهمين.

 

وعلى الفور انتقل إلى مكان المشاجرة العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، والرائد محمد جاب الله، معاون المباحث، وتبين من التحريات بوقوع مشاجرة بين طرف أول مصطفى. م 30 سنة محامى وعاصم. م 24 سنة طالب ومنظمة. م 75 سنة ربة منزل – مصابين "جروح وكدمات متفرقة بالجسم" ومحمد.ا 43 سنة سائق.

 

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها وإشعال النيران بعشة "دون حدوث إصابات"، نتج عنها احتراق كمية من البوص تم إخماد النيران والسيطرة عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة سوهاج": إجراء عمليتين جراحيتين لطفلة دار السلام وعلاجها على نفقة الدولة

الطب البيطرى بسوهاج يضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

محافظ سوهاج يصل مستشفى الشيخ زايد للاطمئنان على مصابي حادث المنيا

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

اخبار محافظة سوهاج

اخبار الحوادث

مشاجرة

جهينة




لا تفوتك
البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة