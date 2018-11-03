ضبط 7 متهمين بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار والقبض على 7 متهمين من بينهم 3 مصابين، كما نتج عن المشاجرة نشوب حريق بعشة وكمية من البوص، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

كان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة جهينة، ووجود حريق ومصابين وتم ضبط المتهمين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان المشاجرة العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، والرائد محمد جاب الله، معاون المباحث، وتبين من التحريات بوقوع مشاجرة بين طرف أول مصطفى. م 30 سنة محامى وعاصم. م 24 سنة طالب ومنظمة. م 75 سنة ربة منزل – مصابين "جروح وكدمات متفرقة بالجسم" ومحمد.ا 43 سنة سائق.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها وإشعال النيران بعشة "دون حدوث إصابات"، نتج عنها احتراق كمية من البوص تم إخماد النيران والسيطرة عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.