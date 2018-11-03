ضبط 6 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 6 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاث ثلاجات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط 6 أطنان كبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل 3 ثلاجات حفظ لحوم بالقناطر الخيرية من بينهم ثلاجتين بدون تراخيص ملك ع. س، وس. ح، وو. ر

بالكشف المبدئى تبين وجود تغير فى الخواص ورائحة كريهة تنبعث من المضبوطات وتضر بصحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بمركز شرطة القناطر الخيرية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الحمله تحت إشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيل الوزارة للطب البيطرى بالقليوبية والدكتور ناصر أبوسنة مدير عام المجازر والصحة العامة وبمشاركة الدكتور حاتم عبدالحكم مدير ادارة المجازر والدكتور أيمن هشام الشعراوى مسئول التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية.