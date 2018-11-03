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ضبط عامل نظافة سرق كابل كهربائى من مدرسة بالعبور

السبت، 03 نوفمبر 2018 07:08 م
ضبط عامل نظافة سرق كابل كهربائى من مدرسة بالعبور حبس -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة العبور أحد الأشخاص بحوزته كابل كهربائى، سرقه من داخل المدرسة محل عمله.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد اسامة منصور مأمور قسم شرطة العبور، بانه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بالمرور بناحية طريق خط 10 -جمعية أحمد عرابى- بدائرة القسم شاهدوا أحد الأشخاص بحوزته جوال، وحال استيقافه حاول الفرار،وتم ضبطه، وتبين أنه يدعى "محمود م. م"52سنه ، عامل نظافة بإحدى المدارس بدائرة القسم، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبفحص الجوال تبين أن بداخله كابل كهربائى نحاسى.
 
بسؤاله عنه اعترف بسرقته من داخل المدرسة محل عمله بقصد بيعه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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