ضبط عاطل والبحث عن آخرين خطفوا طفلا وطالبوا أسرته بفدية بالغربية

كتب محمود عبد الراضى – دينا الحسينى

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالأمن العام ومديرية أمن الغربية، بالإشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ فى ضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأطفال، وطلب فدية مالية، وإعادة الطفل سالماً لأسرته

وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، من مرتكبى حوادث الخطف المجهلة كشفت الأجهزة الامنية لغز البلاغ المقدم لمركزشرطة بسيون بالغربية، من أحد الأشخاص "مزارع " 65 سنة ، ومقيم ببندر بسيون، والذى أفاد خلاله بأن حفيده "طالب" ، 14 سنة " كان برفقة شخص آخر "محمد.أ" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بدعوى معاينة قطعة أرض ملكه ببندر بسيون لشرائها إلا أنهما لم يعودا.

وأضاف مقدم البلاغ بأن هذا الشخص أقام طرفه لمدة يومين، وإتهمه بالتسبب فى غياب حفيده ،وأقر بإتصال شخص مجهول بأحد أقاربه من هاتف محمول، وأبلغه باختطاف حفيده وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "أحمد. ح. أ" سن 28 "عاطل"، و"أحمد. م.ع" سن38 "عاطل" و"محمد.أ" 34 سنة "عاطل" وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط الأول بمسكنه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان ، حيث اتفق معهما على استدراج المجنى عليه بزعم شراء قطعة أرض ، وقاموا باختطافه ومساومة جده للحصول على مبلغ الفدية، وأفاد بأن المختطف محتجز بمعرفة الهاربان، وعقب علم الهاربان بضبط المتهم الأول أطلقا سراح المُختطف وعاد سالماً لأهليته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.