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ضبط المتهمين بسرقة 125 ألف جنيه من مواطن أمام أحد البنوك بالتجمع الخامس

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:31 م
ضبط المتهمين بسرقة 125 ألف جنيه من مواطن أمام أحد البنوك بالتجمع الخامس كلابش-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الأجهزة  الأمنية بالقاهرة، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بالتجمع الخامس  .

البداية بورود  بتلقى قسم  شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من من صاحب أحد مكاتب الاستيراد والتصدير،بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى قدره 125 ألف جنيه من أحد البنوك الكائنة بشارع التسعين  بالتجمع الخامس، ترك سيارته بالشارع، ولدى عودته للسيارة أكتشف كسر زجاج الباب الخلفى، وسرقة المبلغ المالى وبعض الأوراق الخاصة به.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم الزاوية الحمراء ونجله "عاطل"  ، باستخدام سيارة ملاكى وهروبهما واختبائهما بإحدى القرى بمحافظة الغربية.

 

 


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