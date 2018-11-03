ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية ولمبات كهربية مقلدة بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط أغذية أطفال منتهية الصلاحية، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، ولمبات وكشافات كهربية مقلدة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط ـ عمرو ت س س 37 سنة صاحب مصنع حلوى بمنطقة السلخانة القديمة ثان طنطا وبحوزته 17كجم عسل جلكوز وعسل أسمر غير صالح للاستهلاك فى المحضر 1636 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا، وضبط هانى أ م الـ 34سنة المسئول عن مخزن فوكس بطريق كفر حسان مركز سمنود وبحوزته 180عبوة غذائيه اطفال (سناكس) منتهيه الصلاحية فى المحضر 38074 جنح مركز سمنود.

وضبط "ثروت ع ال ع ال 45 سنة" صاحب محل بقالة بمنطقة سوق السباعى أول طنطا، وبحوزته 68 كجم زيت صويا غير صالح للاستهلاك فى المحضر 1515 جنح أمن دولة طوارئ ثان المحلة، وضبط "مصطفى س ر" صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية بقرية إبيار مركز كفر الزيات ومديره المسئول "دعاء ع ص 34 سنة" وبحوزتها 204 لمبة كهربائية و76 كشافا كهربائيا مجهول المصدر ومقلدة لماركة العربى فى المحضر 36779 جنح مركز كفر الزيات.

كما تم ضبط "على ج ف 3 سنة" صاحب مخبز سياحى بشارع الأباصيرى ثان طنطا وبحوزته 13 كجم سكر تموينى مدعم و44 زجاجة زيت تموينى مدعم فى المحضر 1637 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا، وضبط "منى ع ال ع ال 32 سنة" صاحبة محل لبيع الأسمدة الزراعية بقرية كفر طرنة مركز طنطا وبحوزتها طن أسمدة زراعية مدعمة فى المحضر 1220 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط "أحمد س ك 48 سنة" صاحب مصنع أغذية أطفال (سناكس) بدون ترخيص بقرية ميت هاشم مركز المحلة وبحوزته 3600 عبوة أغذية أطفال و75 كجم مكسبات طعم و500 كرتونة فارغة فى المحضر 60908 جنح مركز المحله، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.