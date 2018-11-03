صور.. مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار شرم الشيخ الدولى، استمرار وصول الوفود المشاركة فى منتدى شباب العالم الذى تنطلق فعاليات الدورة الثانية له السبت، ويستمر حتى ٦ نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة ما يقرب من ٥٠٠٠ شاب وشابة من ١٦٠ دولة، كما وصل شرم الشيخ عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين فى الدولة.

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ، اجرى استعدادات مكثفة لإستقبال الوفود المشاركة من خلال تزينه بالمواد الدعائية الخاصة بالمنتدى وتكوين فرق عمل لإستقبال المشاركين وإنهاء إجراءتهم في سهولة ويسر وارشادهم و إمدادهم بكافة المعلومات.



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم (1)



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم (2)



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم



مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم