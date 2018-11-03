video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. مدارس دمياط تتنافس على مجموعات التقوية بشعار "لا للدروس الخصوصية"

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:23 ص
صور.. مدارس دمياط تتنافس على مجموعات التقوية بشعار "لا للدروس الخصوصية" مدارس دمياط تتنافس على مجموعات التقوية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
فى إطار مكافحة الدروس الخصوصية والحد منها، تفقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم،  فعاليات مبادرة (شارك- تعلم- بالمجانية) والتى أطلقتها محافظ دمياط لتكون بمثابة استئصال لورم الدروس الخصوصية الخبيث الذي أصاب التعليم المصري.
 
وتنافست جميع الإدارات التعليمية أمس الجمعة على مجموعات التقوية المجانية لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية.
 
وأكد :سويلم" أنه تفقد مدرسة دمياط الثانوية العسكرية ومدرسة اللوزي الثانوية بنات والثانوية الفنية بنات بإدارة دمياط التعليمية ومدرسة الثانوية بالخياطة التي كان بها مجموعات تقوية للمرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة كما تفقد باقي القيادات التعليمية بديوان المديرية باقي الإدارات ومعظم المدارس بالمحافظة ، مشيرا انه في إقبال شديد يعد للمرة الأولى في دمياط، تزاحمت طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث والإعدادية والتعليم الفني في أعداد كبيرة لاتقل عن 5000 طالب وطالبة لحضور هذة المجموعات وكذلك تسابق معلمي المحافظة بالاشتراك بالمبادرة بدون أجر مساهمة منهم في تلك المجموعات، بشرح المواد المختلفة وفق النظام التعليمى الجديد".
 
وأضاف "سويلم" أن دمياط أعلنت مكافحتها للدروس الخصوصية وتشرع فى القضاء عليها بتلك المجموعات المجانية التي سوف تستمر كل أيام الجمعة والسبت طوال العام الدراسي بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه من كثرة توافد الطلاب سوف نضيف يوم آخر بعد اليوم الدراسى لتصبح المبادرة ثلاث أيام أسبوعية. 
 
وأشار "سويلم" إلى أن الدروس الخصوصية ورم خبيث أصاب التعليم المصرى ودمر ماتبقى من المنظومة التعليمية،والوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، مضيفا أنه لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والإستفادة من هذه المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية
وطالب وكيل الوزارة ضرورة تعاون أولياء الأمور لإنجاح هذه المحاولات للقضاء على هذا الورم".
 
 
WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.21 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.22 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.23 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.25 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.26 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.29 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.31 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.33 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.36 AM
 

WhatsApp Image 2018-11-03 at 11.10.39 AM
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل قانون تجريم الدروس الخصوصية.. غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف على من يعطى درسا خصوصيا فى سنتر.. والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 إذا تكرر الجرم.. وتفعيل الضبطية القضائية 15نوفمبر

التربية والتعليم

مجموعات التقوية

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

مبادرة جميله ونحييى السيد المحافظ ووكيل الوزراة

وعقبال باقى المحافظين ووكلاء الوزارة بالمحافظات الاخرى كفانا انتخه ولامبالاه اتركوا مقاعدكم يرحمكم الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة