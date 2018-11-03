صور.. مدارس دمياط تتنافس على مجموعات التقوية بشعار "لا للدروس الخصوصية"

كتب محمود طه حسين

فى إطار مكافحة الدروس الخصوصية والحد منها، تفقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات مبادرة (شارك- تعلم- بالمجانية) والتى أطلقتها محافظ دمياط لتكون بمثابة استئصال لورم الدروس الخصوصية الخبيث الذي أصاب التعليم المصري.

وتنافست جميع الإدارات التعليمية أمس الجمعة على مجموعات التقوية المجانية لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية.

وأكد :سويلم" أنه تفقد مدرسة دمياط الثانوية العسكرية ومدرسة اللوزي الثانوية بنات والثانوية الفنية بنات بإدارة دمياط التعليمية ومدرسة الثانوية بالخياطة التي كان بها مجموعات تقوية للمرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة كما تفقد باقي القيادات التعليمية بديوان المديرية باقي الإدارات ومعظم المدارس بالمحافظة ، مشيرا انه في إقبال شديد يعد للمرة الأولى في دمياط، تزاحمت طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث والإعدادية والتعليم الفني في أعداد كبيرة لاتقل عن 5000 طالب وطالبة لحضور هذة المجموعات وكذلك تسابق معلمي المحافظة بالاشتراك بالمبادرة بدون أجر مساهمة منهم في تلك المجموعات، بشرح المواد المختلفة وفق النظام التعليمى الجديد".

وأضاف "سويلم" أن دمياط أعلنت مكافحتها للدروس الخصوصية وتشرع فى القضاء عليها بتلك المجموعات المجانية التي سوف تستمر كل أيام الجمعة والسبت طوال العام الدراسي بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه من كثرة توافد الطلاب سوف نضيف يوم آخر بعد اليوم الدراسى لتصبح المبادرة ثلاث أيام أسبوعية.

وأشار "سويلم" إلى أن الدروس الخصوصية ورم خبيث أصاب التعليم المصرى ودمر ماتبقى من المنظومة التعليمية،والوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، مضيفا أنه لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والإستفادة من هذه المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية

وطالب وكيل الوزارة ضرورة تعاون أولياء الأمور لإنجاح هذه المحاولات للقضاء على هذا الورم".