video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 05:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدار اوبرا دمنهور

السبت، 03 نوفمبر 2018 12:15 ص
صور.. محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدار اوبرا دمنهور محمد ثروت
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

انطلقت اليوم فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته السابعة والعشرون بدار أوبرا دمنهور.

وأحيا الفنان محمد ثروت أولى الحفلات الغنائية بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر والذى قدم فيها العديد من الأغانى التراثية وكذلك الأغانى التى اشتهر بها خلال مشواره الفنى.

كما شارك فى فاعليات المهرجان بدار أوبرا دمنهور عدد من نجوم الأوبرا منهم الفنان عصام محمود والفنانة أميرة أحمد والفنانة رضوى سعيد والفنان محمود عبد الحميد.

يذكر أن الفنانة الراحلة شادية هى شخصية مهرجان الموسيقى العربية لهذه الدورة كما يتم إهداء مهرجان هذا العام إلى الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.

محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (1)
 
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (2)
 
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (3)
 
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (4)
 
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (5)
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (5)

 

محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (6)
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (6)

 

محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (7)
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (7)

 

محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (8)
محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية (8)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد ثروت فى أولى حفلات الموسيقى العربية بمسرح أوبرا دمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

اوبرا دمنهور

محمد ثروت




لا تفوتك
البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

البابا تواضروس :أثمن ما نملكه وحدتنا وتماسكنا والإرهاب يزيدنا صلابة

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

"الصحة" تعلن توفير وحدتين للطوارئ والتدخل السريع لتأمين منتدى شباب العالم

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

برزنتيشن تدعم رحلة كل مشجع أهلاوى لتونس بـ "ألف جنيه"

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة اليوم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

فيديو.. فنان أجنبى يرسم صورة لمحمد صلاح على مسرح شباب العالم بحضور السيسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة