صور.. محمد ثروت يفتتح حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدار اوبرا دمنهور

انطلقت اليوم فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته السابعة والعشرون بدار أوبرا دمنهور.

وأحيا الفنان محمد ثروت أولى الحفلات الغنائية بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر والذى قدم فيها العديد من الأغانى التراثية وكذلك الأغانى التى اشتهر بها خلال مشواره الفنى.

كما شارك فى فاعليات المهرجان بدار أوبرا دمنهور عدد من نجوم الأوبرا منهم الفنان عصام محمود والفنانة أميرة أحمد والفنانة رضوى سعيد والفنان محمود عبد الحميد.

يذكر أن الفنانة الراحلة شادية هى شخصية مهرجان الموسيقى العربية لهذه الدورة كما يتم إهداء مهرجان هذا العام إلى الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.