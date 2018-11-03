صور.. محافظ بنى سويف يفتتح مبنى المديرية المالية المطور بتكلفة 2 مليون جنيه

بنى سويف :هانى فتحى

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف مبنى المديرية المالية بعد تطويره، وذلك بحضور المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والمحاسب إبراهيم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية بالوزارة، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمحاسب سيد مبارك مدير المديرية المالية ببنى سويف، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والمحاسب أحمد الحريرى وكيل المديرية المالية، ولفيف من القيادات التنفيذية والمالية بالمحافظة.

وأعرب عبد الجابر، عن سعادته كلما شاهد خطة الدولة لتطوير مستوى الخدمات والأداء الحكومى تتحقق على أرض الواقع من خلال مستوى التجهيزات والأجهزة الحديثة التى تم إدخالها على المبنى المطور، والتى تيسر أداء الخدمات المالية، وتساعد على تحقيق النزاهة والشفافية ومواجهة كافة أوجه القصور والإهمال فى هذا القطاع الهام.

وأكد محافظ بنى سويف، على أن توجه الدولة الحالى يتركز نحو تنفيذ برامج التدريب الوظيفى، وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالوحدات الحسابية فى الجهاز الحكومى لتقديم خدمة أفضل وتوفير الجهد والوقت، وذلك ما وجدناه اليوم فى مبنى المديرية المطور، والذى تم دعمه بمركز للتدريب ومعمل للحاسب الآلى، وميكنة الإجراءات والمعاملات المالية.

ومن جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على أنه تم تطوير المبنى بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنشاء مركز التدريب بالشكل اللائق لإدارة العمل بكفاءة عالية، وذلك انطلاقا من أهمية تطوير العنصر البشرى، مما يساهم بشكل فعال فى تحقيق أهداف وزارة المالية، وتنسيق الموازنات، وترشيد الإنفاق الحكومى وضبط السياسات المالية.

من جهته أوضح أحمد الحربرى وكيل المديرية أن المبنى على مساحة 320 م، ويتكون من 5 أدوار، حيث يحتوى الدور الأول على قاعات للتدريب على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، والدور الثانى مكاتب إدارية لمدير المديرية والوكيل والشؤون القانونية والإدارية، بينما يضم الدور الثالث الموازنة والختامى، والتفتيش والوحدات الحسابية، فى حين يضم الدور الرابع الإيرادات والمخازن والمشتريات، والدور الخامس قاعات للحاسب الآلى ورفع المهارات والدعم الفنى.

وعلى هامش الافتتاح كرم المحافظ مدير المديرية المالية المحاسب سيد مبارك لبلوغه سن التقاعد، معربًا عن تقديرا لجهوده وعمله الدؤوب خلال الفترة السابقة وهو ما ظهر بشكل واضح فى تطوير أداء المنظومة المالية بالمحافظة، متمنيًا له مزيد من التوفيق والنجاح فى المرحلة القادمة.



محافظ بني سويف يفتتح مبنى المديرية المالية (1)



محافظ بني سويف يفتتح مبنى المديرية المالية (2)



محافظ بني سويف يفتتح مبنى المديرية المالية (3)