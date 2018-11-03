صور.."ليلة الرعب".. الأشباح تنتشر فى شوارع إسبانيا احتفالا بـ"الهالوين"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

احتفل المئات فى جنوب إسبانيا بأعياد الهالوين، حيث تسعى الأسر كبارًا وصغارًا إلى استحداث أزياء تنكرية مُخيفة، ويتنقل الأطفال من بيت إلى آخر احتفالا بـ"الهالوين".

يحتفل الكثيرون فى مختلف أنحاء العالم، لاسيما فى أوروبا والولايات المتحدة، بعيد الهالوين نهاية أكتوبر من كل عام، فيكثر شراء حبات القرع وتقام حفلات تنكرية ويرتدى الصغار والكبار ثيابا مخيفة لـ"إبعاد الأرواح الشريرة".

وبدأ عيد الهالوين، الذى يُعرف أيضا بـ"عيد القديسين"، فى بريطانيا، و اشتق الاسم من كلمة "Hallowed" التى تعنى مقدس فى الإنجليزية القديمة.

ويعتقد أن طقوس الهالوين مستمدة من احتفال قديم لقبائل السلت فى أوروبا يُعرف باسم "ساوين"، وهو يعنى "نهاية فصل الصيف"، وذلك قبل يبدأ المسيحيون فى الاحتفال به.



احتفالات الهالوين



أسرة تتنكر احتفالا بالهالوين



الرعب فى اسبانيا خلال احتفالات الهالوين



الرعب فى اسبانيا



الرعب فى الاحتفالات بالهالوين



الهالوين فى اسبانيا



جانب من احتفالات الهالوين



جانب من الهالوين فى اسبانيا



رجل يرتدى قناع فى احتفالا بالهالوين



طفلة ترتدى ملابس وأزياء مرعبة



قناع مخيف خلال احتفالات الهالوين جنوب اسبانيا