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السبت، 03 نوفمبر 2018 05:19 ص
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صور.."ليلة الرعب".. الأشباح تنتشر فى شوارع إسبانيا احتفالا بـ"الهالوين"

السبت، 03 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.."ليلة الرعب".. الأشباح تنتشر فى شوارع إسبانيا احتفالا بـ"الهالوين" احتفالات الهالوين فى شوارع اسبانيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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احتفل المئات فى جنوب إسبانيا بأعياد الهالوين، حيث تسعى الأسر كبارًا وصغارًا إلى استحداث أزياء تنكرية مُخيفة، ويتنقل الأطفال من بيت إلى آخر احتفالا بـ"الهالوين".

يحتفل الكثيرون فى مختلف أنحاء العالم، لاسيما فى أوروبا والولايات المتحدة، بعيد الهالوين نهاية أكتوبر من كل عام، فيكثر شراء حبات القرع وتقام حفلات تنكرية ويرتدى الصغار والكبار ثيابا مخيفة لـ"إبعاد الأرواح الشريرة".

وبدأ عيد الهالوين، الذى يُعرف أيضا بـ"عيد القديسين"، فى بريطانيا، و اشتق الاسم من كلمة "Hallowed" التى تعنى مقدس فى الإنجليزية القديمة.

ويعتقد أن طقوس الهالوين مستمدة من احتفال قديم لقبائل السلت فى أوروبا يُعرف باسم "ساوين"، وهو يعنى "نهاية فصل الصيف"، وذلك قبل يبدأ المسيحيون فى الاحتفال به.

احتفالات الهالوين
احتفالات الهالوين

 

أسرة تتنكر احتفالا بالهالوين
أسرة تتنكر احتفالا بالهالوين

 

الرعب فى اسبانيا خلال احتفالات الهالوين
الرعب فى اسبانيا خلال احتفالات الهالوين

 

الرعب فى اسبانيا
الرعب فى اسبانيا

 

الرعب فى الاحتفالات بالهالوين
الرعب فى الاحتفالات بالهالوين

 

الهالوين فى اسبانيا
الهالوين فى اسبانيا

 

جانب من احتفالات الهالوين
جانب من احتفالات الهالوين

 

جانب من الهالوين فى اسبانيا
جانب من الهالوين فى اسبانيا

 

رجل يرتدى قناع فى احتفالا بالهالوين
رجل يرتدى قناع فى احتفالا بالهالوين

 

طفلة ترتدى ملابس وأزياء مرعبة
طفلة ترتدى ملابس وأزياء مرعبة

 

قناع مخيف خلال احتفالات الهالوين جنوب اسبانيا
قناع مخيف خلال احتفالات الهالوين جنوب اسبانيا

 

قناع مخيف
قناع مخيف

 


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