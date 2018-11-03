صور.. جماهير الأهلى بكفر الشيخ يملأون الشوارع ابتهاجا بالثلاثية

كفرالشيخ _ محمد سليمان

خرج المئات من جماهير النادى الأهلى فى شوارع مدن محافظة كفر الشيخ، وخاصة بشوارع الاستاد، ونبوى المهندس، والخليفة المأمون، يهتفون ويرددون الأغانى والأناشيد الخاصة بالنادى، مطالبين بالبطولة التاسعة، والحصول عليها من الترجى فى موقعة يوم الجمعة المقبل برادس.

كما هتف الجماهير لأبناء محافظة كفر الشيخ من اللاعبين وعلى رأسهم اسلام محارب ومحمد الشناوى، كما رددوا هتافات للنجم محمد أبوتريكة، مطالبين بتحقيق النادى للبطولة التى حققها الفريق أيام أبوتريكة.

وفى لفتة طيبة من الجماهير حيوا رجال الشرطة المتواجدين فى الشوارع لحمايتهم مرددين هتافات "الشرطة والأهلى أيد واحدة".

وتحققت توقعات جماهير كفر الشيخ عندما توقعوا لـ"اليوم السابع" بفوز النادى الأهلى بثلاثية إلا أنهم عبروا عن حزنهم، لتسجيل الترجى للهدف إلا أنهم قالوا أنهم يثقون فى رجالة الأهلى الذين سيكونون على قدر المسئولية فى تونس ويعودوا بكأس البطولة.



جماهير الأهلى بكفرالشيخ يملأون الشوارع (7)



جماهير الأهلى بكفرالشيخ يملأون الشوارع (9)



جماهير الأهلى بكفرالشيخ يملأون الشوارع (12)