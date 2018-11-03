صور.. انطلاق أولى رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

زار الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، اليوم مركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، لمتابعة تنفيذ قرارات المحافظ والوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال التجهيز لقاعات ومعامل اللغات والكمبيوتر وأقسام نوادى العلوم والفنون ومتحف الأحياء المائية والحديقة النباتية ومكتبة الورقية والإلكترونية.

وأشار نائب محافظ السويس، إلى أن المركز يمتلك قاعات وأدوات ومكتبات تزيد من الفكر الإبداعى للتلاميذ وتوسع مداركهم وحسهم الفنى والأدبي، مؤكدًا على قيادات التربية والتعليم بان يصقلوا القدرة الإبداعية لدى الطلاب والطالبات والعمل على تشجيعهم لتنمية هذه القدرات والمهارات الموجودة لديهم.

والتقى النائب مع تلاميذ مدرسة عبد الرحمن بن عوف الابتدائية التابعة لإدارة حى الجناين فى أول رحلة للمركز الاستكشافى تنفيذًا لقرار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، فى أثناء زيارته للمركز منذ أيام، واستمع إلى عدد المواهب من مدرسة عبد الرحمن بن عوف فى قراءة القرآن وإلقاء الشعر والتواشيح الدينية.

وأكد الدكتور عبد الله رمضان، أن محافظ السويس، أكد على كل الدعم للمركز ليكون منارة تعليمية وثقافية لأبناء السويس وفتح المركز للطلاب وأسرهم، ووقف "رمضان" والقيادات والطلاب دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا أمس.

وشهد نائب المحافظ بمصاحبة تلاميذ مدرسة عبد الرحمن بن عوف الابتدائية عدد من الأفلام التسجيلية داخل القبة السماوية عن عجائب الدنيا السبع والأهرامات وكواكب المجموعة الشمسية بمرافقة خالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وأشرف السروى عام التعليم العام وأمل إبراهيم سكرتير حى السويس ودكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية وخالد محمد سعيد مدير مركز السويس الاستكشافي.

على جانب آخر، عقدت اليوم السبت فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الأولى "نظام قديم" بالدورة الرابعة لبرنامج جامعة الطفل، والمنعقد بالتعاون بين جامعة قناة السويس، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور عاطف محمد أبوالنور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتورة راندا عبد العليم المنير-أستاذ مناهج الطفل المساعد بكلية التربية.

وتضمنت فعليات اليوم الرابع على العديد من الأنشطة المتنوعة فى مجال الصحة: مراحل تصنيع الدواء، تحضير كريم ، تحضير فوار، الإجابة عن تساؤلات الأطفال حول الأدوية والأخطاء الشائعة فى استخدامها، وتم تنفيذ الأنشطة بكلية الصيدلة وقام بالتنفيذ: محمد نبيل الطحان- المعيد بقسم الصيدلانيات.



الصحة فى فعاليات برنامج جامعة الطفل



رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (5)



رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (9)



رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (11)



رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (13)



رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (14)



رحلات طلاب المدارس لمركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا (15)