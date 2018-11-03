صور.. العاهل السعودى يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين

كتب محمد تهامى زكى

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى قصر العوجا بالدرعية اليوم، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأحداث فى المنطقة.



لقاء العاهل السعودى مع نظيره البحرينى

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.



لقاء العاهل السعودى مع نظيره البحرينى

كما حضرها من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكى، والفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.