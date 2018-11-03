صرف إعانة للمتضررين بحريق جراج مطوبس وتعيين زوجات ضحايا بيارة منية المرشد

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وافق على صرف 1000 جنيه كإعانة لضحايا حادث حريق جراج مطوبس من أصحاب التكاتك الـ29 المتفحمة، في حريق شهدته مدينة مطوبس في 20 مارس الماضي، وسيتم تسليمها إلى أصحابها .

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه أبلغ زوجات وأهالى شهداء حادث بيارة الصرف الصحى الرئيسية بمنية المرشد، بأن المحافظ حصل على موافقة مجلس الوزراء لتعيين زوجات الشهداء الأربعة، وسيوقعن على العقود خلال أيام، مؤكداً أنه سيتواصل مع رئيس جمعية مصر الخير، لصرف معاش شهرى لأسر الشهداء الأربعة، كما تواصل مع جمعية الأورمان لتوفير أكشاك لأهالى الشهداء، لفقدهم عائلهم الوحيد، وأنه سيقوم باستخراج التراخيص اللأزمة لهم حتى توافق الجمعية على تجهيز الأكشاك المطلوبة.

يذكر أن النيران شبت بهنجر "جراج سيارات" الواقع بأرض حمودة على الطريق العام المتجه لمستشفى مطوبس المركزي لصاحبه ياسين حمودة بمدينة مطوبس، يوم 20 مارس الماضي، والتهمت النيران كل محتويات الجراج، وتفحمت26 سيارة و 29 توك توك ، وأصيب 4 من أصحاب السيارات بحالات إغماء جراء سماعهم خبر الحريق.

كما لقي 4 أشخاص مصرعهم في بيارة محطة رافع محطة المرشد في 23 أكتوبر الماضي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة "محمود عاطف مومية "40 سنة، واثنين آخرين، ومصرع كل من، "المرشد حسن حسن اليمنى" عامل بالمحطة "، 42 سنة، ووائل جابر رزق وهبان" سائق توك توك 42 سنة، و"حسن إبراهيم المنشلينى"، 38 سنة عامل، من عزبة عمر و"أحمد عابد الجناينى" 14 سنة، موظف من كوم دميس، وتم نقل جثامينهم لمشرحة مستشفى مطوبس المركزى.