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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "شلقان" بالقناطر الخيرية

السبت، 03 نوفمبر 2018 04:00 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "شلقان" بالقناطر الخيرية قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 6 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية، تنظم اليوم السبت، قافلة لقرية شلقان التابعة لمدينة ومركز القناطر الخيرية، والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".

وأشار وكيل صحة القليوبية إلى أن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية خلال شهر نوفمبر الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا إلى أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

 


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