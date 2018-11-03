شركة "القلعة" تتصدر أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر أكتوبر

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، بحجم تداول بلغ 669.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2214.3 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 326.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.9 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 302.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 876.9 مليون جنيه، تلتها "حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3" بحجم تداول 264.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 39.5 مليون جنيه، ثم "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 217.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 147 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.

وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 214.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 472.2 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 177.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 340.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 166.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 40.7 مليون جنيه، وفى التاسع "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 100.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 701.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول بلغ 83.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 78.8 مليون جنيه.