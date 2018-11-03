video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة "القلعة" تتصدر أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر أكتوبر

السبت، 03 نوفمبر 2018 01:40 م
شركة "القلعة" تتصدر أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر أكتوبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، بحجم تداول بلغ 669.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2214.3 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 326.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.9 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 302.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 876.9 مليون جنيه، تلتها "حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3" بحجم تداول 264.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 39.5 مليون جنيه، ثم "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 217.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 147 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 214.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 472.2 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 177.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 340.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 166.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 40.7 مليون جنيه، وفى التاسع "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول 100.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 701.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول بلغ 83.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 78.8 مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

359 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 26.9 مليار جنيه خلال أكتوبر

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة