شاهد.. كيف استقبل مطار مرسى علم أولى رحلات طيران شركة لوفتهانزا الألمانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبلت إدارة مطار مرسى علم الدولى، أولى رحلات شركة الخطوط الإلمانية لوفتهانزا، بالعرف الدولي المتبع عن طريق مدافع المياه احتفالا بقدومها، كما قدمت إدارة المطارالورود والأعلام المصرية والشيكولاتة علي ركاب الرحلة وطاقمها.

وكان استقبل مطار مرسي علم الدولى، مساء أمس الجمعة أولي رحلات شركة الخطوط الالمانية لوفتهانزا القادمة من مدينة ميونخ والتي وصل علي متنها 196 سائحا كأول فوج سياحي لافتتاح الخط الجديد.

من جانبه، قال الطيار هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك لإدارة وتشغيل المطارات، إنه تم الاتفاق على تسيير 3 رحلات أسبوعيا علي هذا الخط الجديد، ويأتى هذا كثمرة لحرص الشركة في المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية التي تؤدي الي جذب السياحة الأجنبية إلى منطقة مرسي علم، والتي ظهرت في زيادة أعداد السياحة الألمانية بشكل ملحوظ، حيث إنها تحتل المركز الأول في منطقة مرسي علم .

وأكد محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسي علم الدولي، أنه كان علي رأس المستقبلين لرحلة طيران لوفتهانزا الالمانية الطيار طارق تبان مدير المطار ولفيف من القيادات وخالد علي مدير شركة لوفتهانزا بمصر وشركة ايماس لخدمات الطيران، حيث قامت إدارة مطار بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للركاب والطائرة .