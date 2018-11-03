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سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة شاب فى العجوزة

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:15 م
سقوط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة شاب فى العجوزة مديرية أمن الجيزة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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انتحل عاطل صفة ضابط شرطة، لسرقة شاب أعلى الطري قالدائرى بالعجوزة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة تأمين الطرق والمنافذ أعلى الطريق الدائري بالعجوزة، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على "إبراهيم.ح.إ" 37 سنة عاطل سابق اتهامه فى 9 قضايا، وبحوزته طبنجة صوت، وهاتف محمول، ومبلغ 920 جنيها، أثناء محاولته سرقة "احمد.ع" 21 سنة عامل، عن طريق النصب عليه عقب إيهامه أنه ضابط شرطة.

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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