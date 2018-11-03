زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية اندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إقليم وسط سولاويسي الإندونيسي اليوم.



وذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترًا شمال غرب منطقة بوسو، وعلى عمق عشرة كيلومترات، ولم تحدث أي إصابات أو أضرار مادية.