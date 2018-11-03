الرئيسية أخبار عالمية زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية اندونيسية السبت، 03 نوفمبر 2018 01:23 م ريختر كتب: أحمد علوى إضافة تعليق ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إقليم وسط سولاويسي الإندونيسي اليوم. وذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترًا شمال غرب منطقة بوسو، وعلى عمق عشرة كيلومترات، ولم تحدث أي إصابات أو أضرار مادية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. زلزال داخل "الشرق" الإخوانية.. العاملون بمنابرهم فى إسطنبول يكشفون جرائم القائمين على قنواتهم.. إعلامى إخوانى يكشف تجويع أيمن نور للإعلاميين وتشريدهم.. وشباب الجماعة: شايفين الظلم فى إسطنبول ولانستطيع التحدث زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال تشيلى زلزال اندونيسيا ريختر سولاويسى تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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