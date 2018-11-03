حبس شاب بتهمة قتل سودانى فى مشاجرة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي بحبس شاب بتهمة قتل سودانى عقب تعدى المجنى عليه على المواطنين تحت تأثير تعاطى الكحول.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب مشاجرة بين 3 شباب مصريين و3 أخرين يحملون الجنسية السودانية بسبب قيام السودانيين بالتعدي علي الأهالي وتحطيم عدد من المحلات التجارية أثناء سيرهم مخمورين.

وتبين من التحريات قيام المتهم الرئيسي و2 آخرين باعتراض طريق السودانيين وطلبوهم بالتوقف وعدم التعدي علي المواطنين، فنشبت مشاجرة بينهم تعدي المتهم الرئيسي علي أحدهم بالضرب باستخدام «حديدة» فسقط قتيلا .

وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات .