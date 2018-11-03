video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس شاب بتهمة قتل سودانى فى مشاجرة بعين شمس

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:40 م
حبس شاب بتهمة قتل سودانى فى مشاجرة بعين شمس حبس - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
إضافة تعليق
أمرت  نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي بحبس شاب بتهمة قتل سودانى عقب تعدى المجنى عليه  على المواطنين تحت تأثير تعاطى الكحول.
 
البداية بورود  بلاغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب مشاجرة بين 3 شباب مصريين و3 أخرين يحملون الجنسية السودانية بسبب قيام السودانيين بالتعدي علي الأهالي وتحطيم عدد من المحلات التجارية أثناء سيرهم مخمورين.
 
وتبين من التحريات قيام  المتهم الرئيسي و2 آخرين باعتراض طريق السودانيين وطلبوهم بالتوقف وعدم التعدي علي المواطنين، فنشبت مشاجرة بينهم تعدي المتهم الرئيسي علي أحدهم بالضرب باستخدام «حديدة» فسقط قتيلا .
 
وتم ضبط المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات .
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس فلاح ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعهم فى قتل عامل بطوخ

ومن الشهامة ما قتل.. شاب يلقى مصرعه تصدى للص سرق محمول فتاة بأسوان

والد الشهيد محمد الدرة: لم أتمكن من حضور جنازة إبنى والاحتلال يتعمد قتل الاطفال

عين شمس

حوادث عين شمس

اخبار الحوادث

مقتل سودانى بعين شمس




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة