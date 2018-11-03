video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 03 نوفمبر 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس أمينى شرطة وكمسرى تسببا فى مقتل مجند رفض دفع تذكرة القطار بالعياط

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:04 م
حبس أمينى شرطة وكمسرى تسببا فى مقتل مجند رفض دفع تذكرة القطار بالعياط حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس أمينى شرطة وكمسرى 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتسبب فى مصرع مجند أثر سقوطه من قطار ركاب بمنطقة العياط بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشريح جثمان الضحية وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مشادة نشبت بين الـ"كمسرى" الخاص بالقطار مع المجند الضحية، نتيجة عدم دفعه تذكرة الركوب فى القطار، وتدخل على أثرها أمينى شرطة، وأثناء المشادة التى حدثت بينهم، سقط المجنى من القطار فلقى مصرعه فى الحال.

 

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجند شرطة يدعى "ط.م" لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث نشبت بينه مشادة كلامية بينه وبين أفراد من شرطة النقل والمواصلات وموظفى تحصيل التذاكر، وخلال المشادة الكلامية اختل توازنه وسقط من القطار.

 

تحرر محضر بالواقعة، وجاري الاستماع لأقوال أفراد شرطة النقل والمواصلات وشهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حجز 3 أفراد شرطة وموظفى تحصيل تذاكر فى حادث مصرع مجند سقط من قطار بالعياط

ضبط 6 أسلحة نارية وتنفيذ 262 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالعياط

اخبار الحوادث

حوادث

أمين شرطة

قطار ركاب

مجند شرطة

النقل والمواصلات

تذاكر قطار




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة