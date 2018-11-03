حبس أمينى شرطة وكمسرى تسببا فى مقتل مجند رفض دفع تذكرة القطار بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس أمينى شرطة وكمسرى 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتسبب فى مصرع مجند أثر سقوطه من قطار ركاب بمنطقة العياط بجنوب الجيزة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشريح جثمان الضحية وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مشادة نشبت بين الـ"كمسرى" الخاص بالقطار مع المجند الضحية، نتيجة عدم دفعه تذكرة الركوب فى القطار، وتدخل على أثرها أمينى شرطة، وأثناء المشادة التى حدثت بينهم، سقط المجنى من القطار فلقى مصرعه فى الحال.

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجند شرطة يدعى "ط.م" لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث نشبت بينه مشادة كلامية بينه وبين أفراد من شرطة النقل والمواصلات وموظفى تحصيل التذاكر، وخلال المشادة الكلامية اختل توازنه وسقط من القطار.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري الاستماع لأقوال أفراد شرطة النقل والمواصلات وشهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.