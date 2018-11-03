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جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 4 إخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس لـ7 نوفمبر

السبت، 03 نوفمبر 2018 02:29 م
جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 4 إخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس لـ7 نوفمبر جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 4 من عناصر الإخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة  7 نوفمبر الجارى، وهم " ناصر.ح" و" فتيحة .ع" "و" والسيد.ع" و"عصمت .ف"، وذلك لحضور المحامى.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه.  

 


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