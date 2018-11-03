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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية صور

السبت، 03 نوفمبر 2018 06:56 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية صور المضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية من ضبط محاولة تهريب كميه من مستلزمات الشيش الإلكترونية الممنوع إستيرادها أوتداولها طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبناء على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة وذلك فى جلستها بتاريخ 2011/6/16 
 
 
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه الأستاذ مستور أبوثلاث رئيس الوردية  في الركب (س. ح. أ)  الذى ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك عليه عندما سأله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق ضرائب جمركية أو أشياء أخرى يود الأقرار عنها للجمارك فتردد في الأجابة. 
 
وتم تمرير محتويات الحقائب على جهاز الفحص بأشعة إكس رأى بمعرفة إسلام قبارى رئيس قسم الفحص بالأشعة وكرم عكاشة مأمور الفحص بالأشعة فأكدا الإشتباه بوجود أجسام غريبة. 
 
وبالعرض على محمد عبد الآخر، قرر تشكيل لجنة جمركية لكشف أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا من مهند صبري ومحمود إبراهيم النجار ورفيده محمد  وخالد عبد العزيز مأمورى الحركة ووليد الشيخ رئيس قسم التعريفة وسارى عبد الحليم أمن جمركى وهلال الغزالى مكافحة تهريب وذلك تحت أشراف مستور أبوثلاث رئيس الوردية. 
 
وبتفتيش أمتعة الراكب 1336 عبوة سائل الشيش الإلكترونية أحجام وماركات ونكهات وألوان مختلفة بين طيات الملابس 
 
وتبلغ قيمة المضبوطات والتعويضات المستحقة عليها في حالة التصالح مليون و 14 ألف 950 جنيه
 
قرر  عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 60 لسنة 2018 وإحالة الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  السيد  كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و العدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية وعبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
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